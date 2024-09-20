Ібрагімович провів розмову з Фонсекою та гравцями Мілана перед матчем з Інтером

Радник компанії власників Мілана Златан Ібрагімович провів зустріч з головним тренером команди Пауло Фонсекою напередодні міланського дербі.

Про це повідомляє La Gazzeta dello Sport.

Повідомляється, що 19 вересня функціонер відвідав тренувальну базу клубу, де під час зустрічі з гравцями він провів коротку мотиваційну промову, щоб дати зрозуміти, що власники не задоволені результом команди, а також попросив проявити характер та єдність.

Колишній нападник італійського гранда підкреслив важливість цього матчу як для покращення ситуації у турнірній таблиці, так і для вболівальників.

Ібрагімович в особистій розмові з Фонсекою підтвердив підтримку клубу, але також наголосив на необхідності негайної зміни ситуації. Він сподівається, що його слова стануть стимулом для команди та підтримкою для тренера.

Нагадамо, що напередодні Мілан у Лізі чемпіонів стартував із домашньої поразки від Ліверпуля. Після зустрічі Фонсеці донесли, що його звільнять, у випадку поразки від Інтера у матчі 5 турі Серії А, який пройде 22 вересня.