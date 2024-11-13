Я вірю в цей проєкт: Ібрагімович – про Мілан
Радник компанії власників Мілана Златан Ібрагімович вважає, що "россонері" необхідний час, аби знову повернутися на вершину європейського футболу.
Цитує Ібрагімовича Football Italia.
"Я вірю в цей проєкт, я вірю в те, що з себе представляє Мілан, і думаю, що поділяю це бачення з людьми, які тут працюють. Люди хочуть досягати визначних речей, писати історію, перемагати, і коли ви говорите про перемогу, я почуваюся живим.
Я не можу допомогти команді перемогти там, де я зараз, але мені потрібно багато чого навчитися, і я скромно це роблю.
Я відчуваю особливий зв'язок із Міланом навіть після закінчення своєї ігрової кар'єри й хочу досягти великих успіхів із цією командою.
Наша ціль – творити історію, а це означає вигравати трофеї, а історично Мілан виграв багато трофеїв. Це також робота в процесі, потрібен час, щоб багато речей стали на свої місця", – розповів Ібрагімович.
Напередодні Мілан драматично втратив перемогу над Кальярі у Серії А. Наразі команда з 18 балами посідає сьому сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Італії.