Я вірю в цей проєкт: Ібрагімович – про Мілан

Радник компанії власників Мілана Златан Ібрагімович вважає, що "россонері" необхідний час, аби знову повернутися на вершину європейського футболу.

Цитує Ібрагімовича Football Italia.

"Я вірю в цей проєкт, я вірю в те, що з себе представляє Мілан, і думаю, що поділяю це бачення з людьми, які тут працюють. Люди хочуть досягати визначних речей, писати історію, перемагати, і коли ви говорите про перемогу, я почуваюся живим.

Я не можу допомогти команді перемогти там, де я зараз, але мені потрібно багато чого навчитися, і я скромно це роблю.

Я відчуваю особливий зв'язок із Міланом навіть після закінчення своєї ігрової кар'єри й хочу досягти великих успіхів із цією командою.

Наша ціль – творити історію, а це означає вигравати трофеї, а історично Мілан виграв багато трофеїв. Це також робота в процесі, потрібен час, щоб багато речей стали на свої місця", – розповів Ібрагімович.