Були свої причини: Альварес зізнався, чому він відмовився від переходу в ПСЖ заради Атлетико
Форвард Атлетико Хуліан Альварес розповів, чому він минулого літа відмовився від щедрої пропозиції ПСЖ та обрав саме мадридський клуб.
Свої причини такого вибору 24-річний аргентинець розкрив в інтерв'ю Marca.
"Я відчув, що Атлетико дає мені простір, що вони дають мені любов. Я також бачив хвилювання людей, вони давали мені відчути, що мене дуже люблять.
Я обрав цей клуб також через аргентинців, які вже були тут, через те, що я знав мову, через те, що це країна трохи більше схожа на Аргентину у порівнянні з Францією чи Англією... Це дрібниці, але вони складаються, коли треба приймати рішення", – сказав Альварес.
Футболіст розповів про те, з ким він обговорив потенційний трансфер на Метрополітано.
"Я мав більш-менш якісь розмови з Джуліано (Сімеоне) на Олімпійських іграх. Зі мною говорили Родрі (Де Пауль) і Грізі (Антуан Грізманн), зі мною тоді говорив Ель Чоло (Дієго Сімеоне).
Це було нелегке рішення. Але я думав про це, я говорив про це зі своєю сім'єю, і врешті-решт це сталося".
Атлетико придбав Альвареса у Манчестер Сіті минулого літа за 75 мільйонів євро. Аргентинець став третім найдорожчим придбанням в історії "кольчонерос" та найдорожчим продажем в історії "містян".
У нинішньому сезоні Хуліан записав на свій рахунок 12 голів та 2 результативні передачі в 25 матчах команди Дієго Сімеоне.
Нагадаємо, що сьогодні відбудеться битва за лідерство у Ла Лізі: Барселона прийматиме Атлетико. Ця гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Напередодні цього матчу головний тренер каталонців Гансі Флік заявив, що його майбутній суперник є найкращою командою Іспанії.