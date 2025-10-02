Можуть завдати розгромної поразки: Худоб’як – про матч Динамо з Крістал Пелес

Колишній гравець збірної України Ігор Худоб’як вважає, що Динамо буде важко здобути позитивний результат у матчі з Крістал Пелес в Лізі конференцій.

Цитує футболіста NV.ua.

"Ліга конференцій — трішки слабший турнір, ніж Ліга Європи. Сподіваюся, що Динамо пройде в раунд плейоф, але буде дуже непросто, адже наш столичний клуб не виглядає впевненим у цьому сезоні. Стартовий матч проти Крістал Пелес буде дуже важким для Динамо, і хорошим результатом буде навіть те, якщо кияни не програють.

Так, Крістал Пелес зараз на ходу, тож є побоювання, що вони можуть завдати киянам розгромної поразки. Але думаю, в англійців буде ротація — 100%. Можливо, це дещо допоможе Динамо. Минулий єврокубковий сезон показав, що у команди Шовковського проблеми скрізь — і в обороні, і в атаці. Тому особливо проти Крістал Пелес буде дуже складно здобути позитивний результат.

Наступний матч у киян у чемпіонаті України проти Металіста-1925, і цікаво буде подивитися, яка ротація буде в Динамо в цих зустрічах. А вона, звісно ж, буде. Усе залежить від завдань, які стоять перед командою Шовковського на цю Лігу конференцій. Якщо поразка від Крістал Пелес не буде розгромною, то нічого страшного не станеться. Англійці зараз дуже сильний суперник", — сказав Худоб’як.