Букмекери назвали фаворита матчу Ліги Європи Динамо Київ – Вікторія Пльзень

У четвер, 28 листопада, київське Динамо проведе номінально домашній матч п'ятого туру основного етапу Ліги Європи проти чеської Вікторії Пльзень.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом.

За версією ліцензійного букмекера Favbet, більші шанси на перемогу в цьому поєдинку має Динамо. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

Перемога Динамо Київ – 2,54;

Нічия – 3,40;

Перемога Вікторії Пльзень – 2,85.

Після чотирьох турів Динамо не має очок в активі, натомість Вікторія Пльзень не зазнала жодної поразки, набравши 6 залікових балів у чотирьох попередніх матчах.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Динамо Київ – Вікторія Пльзень.