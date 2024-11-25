Букмекери назвали фаворита матчу Ліги Європи Динамо Київ – Вікторія Пльзень
ФК Динамо Київ
У четвер, 28 листопада, київське Динамо проведе номінально домашній матч п'ятого туру основного етапу Ліги Європи проти чеської Вікторії Пльзень.
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом.
За версією ліцензійного букмекера Favbet, більші шанси на перемогу в цьому поєдинку має Динамо. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:
Перемога Динамо Київ – 2,54;
Нічия – 3,40;
Перемога Вікторії Пльзень – 2,85.
Після чотирьох турів Динамо не має очок в активі, натомість Вікторія Пльзень не зазнала жодної поразки, набравши 6 залікових балів у чотирьох попередніх матчах.
Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Динамо Київ – Вікторія Пльзень.УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
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