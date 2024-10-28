Динамо, Шахтар чи андердог: букмекери визначили фаворитів Кубку України

29 та 30 жовтня визначаться чвертьфіналісти Кубку України з футболу сезону-2024/2025.

На думку нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet, фаворитом змагань є донецький Шахтар, який зустрінеться в 1/8 фіналу з луганською Зорею. Favbet приймає ставки на перемогу "гірників" у турнірі з коефіцієнтом 1,85.

За титул з донеччанами має поборотися київське Динамо. На думку експертів, коефіцієнт на перемогу підопічних Олександра Шовковського в Кубку України складає 2,30. Кияни завітають в гості до полтавської Ворскли в 1/8.

Також на перший трофей в історії претендує і житомирське Полісся. На тріумф підопічних Імада Ашура дається коефіцієнт 15,00.

Серед андердогів букмекери також виділяють Кривбас, Олександрію, яка зараз лідирує в чемпіонаті, ЛНЗ Черкаси та Рух Львів. Зазначимо, що Кривбас та Полісся зустрінуться вже на стадії 1/8.

Розклад матчів 1/8 Кубку України

29 жовтня

18:00. Рух (Львів) — Карпати (Львів)

30 жовтня

12:00. Пробій (Городенка) — Буковина (Чернівці)

13:00. ЮКСА (Тарасівка) — Олександрія

15:30. Полісся (Житомир) — Кривбас (Кривий Ріг)

15:30. Ворскла (Полтава) — Динамо (Київ)

18:00. Верес (Рівне) — Оболонь (Київ)

18:00. Вікторія (Суми) — ЛНЗ (Черкаси)

18:00. Шахтар (Донецьк) — Зоря (Луганськ)