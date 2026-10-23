Мені складно уявити Динамо в першій трійці: Рикун – про боротьбу за медалі УПЛ

Легенда українського футболу Олександр Рикун назвав свою трійку фаворитів УПЛ-2026/27, до якої не ввійшло київське Динамо.

Про це він розповів в інтерв'ю УФ.

"Для мене ще до початку сезону було зрозуміло, хто боротиметься за медалі. Мова про Шахтар, Полісся та ФК Харків. Ніяких несподіванок поки, хіба те, що ЛНЗ невдало розпочав чемпіонат. Але зараз черкасці потроху набирають оберти, підтягуються до п'ятірки", – сказав Рикун.

Експерт пояснив, чому не бачить "біло-синіх" серед призерів чинного чемпіонату. Він заявив, що киянам не вистачає стабільності:

"На сьогодні мені складно уявити Динамо в першій трійці, але… Знаєте, інколи незрозуміло, чого очікувати від цієї київської команди – то 0:3 програють Буковині, то 3:0 розіб'ють Епіцентр. Киянам бракує стабільності, яка є у Шахтаря, наприклад. Та й Полісся після поразки від Зорі набрало дуже хороший темп".

Зазначимо, що після дев'яти турів Динамо посідає четверту сходинку в турнірній таблиці УПЛ. Кияни на два залікові бали відстають від Харкова, який замикає трійку.

Свій наступний поєдинок "біло-сині" проведуть 23 жовтня проти Кудрівки. Відеотрансляція протистояння доступна за посиланням.

Нагадаємо, що напередодні Динамо звільнило Ігоря Костюка. Це сталось після поразки від житомирського Полісся (1:3).

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