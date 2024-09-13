Чому Динамо обійде Шахтар, а гонку бомбардирів виграє футболіст-сенсація. Найкращі довгострокові ставки на УПЛ

Напередодні початку 6 туру Української Прем'єр-ліги поговоримо про найбажанішу оку вболівальника першість у розрізі майбутнього. А також приділимо увагу тим любителям спорту, які не уявляють свого життя без складової азарту.

На думку бейтингового оператора FAVBET, у питанні долі найкращих клубів України та їх футболістів варто сконцентруватися на найцікавіших варіантах, які приваблюють можливістю широти вибору. Чемпіон виділяє для своїх читачів три такі змоги.

Хто вилетить?

Першим матчем 6 ігрового кола буде гра за участі київської Оболоні. Саме столичний клуб наразі перебуває на останній сходинці у таблиці. І такому стану речей для "пивоварів" є логічне пояснення. Кияни зі значними труднощами врятувалися в попередньому сезоні, а перед новим розіграше, зважаючи на роботу на ринку, та ще й втрату провідного нападника, невдалих уроків недавнього минулого аж ніяк не врахували. Так само й зміна тренера виглядає не більш ніж пересуванням декорацій.

Фото: УПЛ

Інгулець міг попрощатися з вищим дивізіоном через примху скандального власника задовго до закінчення сезону, проте шансів уникнути такої долі в петровців і без того небагато. За підбором виконавців клуб Олександра Поворознюка нічим не переважає конкурентів з Одеси чи Рівного, а от тренерський потенціал Василя Кобіна викликає сумніви. Не кажучи вже про окремого "персонажа" в цій історії — дебютанта ліги Лівий Берег ризикнемо винести за дужки, адже цей клуб тримається на шаленій мотивації та ефекті новизни.

Ставка: Оболонь займе 15-16 місце в УПЛ за підсумками сезону-2024/25 за 1,50 в БК "Фавбет"

Ставка: Інгулець займе 15-16 місце в УПЛ за підсумками сезону-2024/25 за 1,85 в БК "Фавбет"

Кому дістанеться булава найкращого бомбардира?

У суперечці за статус найточнішого снайпера ліги традиційно виділяються імена Данила Сікана й торішнього переможця "забігу" Владислава Ваната. Однак, зважаючи на поточні особисті результати футболістів та нинішні обставини, ми рекомендуємо звернути увагу на неочевидного претендента.

ФК Рух

На відміну від Сікана та Ваната, які наразі відзначилися 2 та 1 забитим м'ячем відповідно, форвард львівського Руха Ігор Краснопір у воротах суперників розписався вже 4 рази. Такий результат зусиль гравця молодіжної збірної — суттєвий гандикап перед опонентами. Не варто й проходити повз фактор успішності атаки Руха як такої. "Жовто-чорні" забили 8 голів у 2 останніх турах та 13 загалом із початку сезону. Це найкращий показник у лізі, а футболісти, зібрані в атаці, чудово доповнюють один одного та виглядають гармонійним єдиним цілим.

Ставка: Ігор Краснопір виграє перегони бомбардирів за 10,00 в БК "Фавбет"

Хто підніме над головою трофей чемпіона?

Які б команди не декларували високі й амбітні цілі в УПЛ, у нинішніх реаліях на титул претендуватимуть звичні й "вічні" гранди. І цього разу в боротьбі київського Динамо й донецького Шахтаря шансів обійти конкурента більше в клубу, який у останні роки принциповому опоненту незмінно поступався.

Фото: УПЛ

Впевнена гра у єврокубковій кампанії та продуктивна робота на ринку показали, що столичний клуб зробив суттєвий крок уперед у порівнянні з попереднім розіграшем. Підписанням Едуардо Герреро Динамо закрило останню проблемну, з точки зору глибини складу, позицію. А от Шахтар зазнав двох поразок, не зігравши ще й 5 ігор. Такий "графік" команди Маріно Пушича — аж ніяк не чемпіонський.

Ставка: Динамо — переможець УПЛ сезону-2024/25 за 1,75 в БК "Фавбет"

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.