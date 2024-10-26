Реал Мадрид – Барселона: відомо, хто прокоментує Ель Класіко в Україні

У суботу, 26 жовтня, на "Сантьяго Бернабеу" відбудеться перше Ель Класіко поточного сезону. Початок – о 22:00 за київським часом.

Матч Реал Мадрид – Барселона покаже офіційний мовник Ла Ліги в Україні медіасервіс MEGOGO за передплатами "Спорт", "Максимальна" та "Максимальна + благодійність".

Трансляція буде доступна на каналі "MEGOGO Футбол Перший", а також в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт".

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Легендарне протистояння коментуватимуть Віталій Кравченко та Сергій Лук'яненко. О 21:30 розпочнеться студійне мовлення у форматі "візитівки".

Українець Андрій Лунін має усі шанси зіграти в Ель Класіко з перших хвилин, оскільки його партнер Тібо Куртуа напередодні зазнав травми. Терміни відновлення бельгійця наразі невідомі.

Головною загрозою для воріт Луніна може стати Роберт Левандовський, який цього сезону вже встиг відзначитись 15 голами у 13 матчах в усіх турнірах. У бомбардирських перегонах Ла Ліги поляк лідирує з 12 забитими м’ячами.

Додамо, після 10 турів чемпіонату Іспанії каталонці очолюють турнірну таблицю, випереджаючи "бланкос" на 3 очки.