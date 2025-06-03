Збірна України зіграє з Хорватією в матчі Ліги Націй

Сьогодні, 3 червня, жіноча збірна України зіграє проти Хорватії в межах 5 туру Ліги націй.

Поєдинок відбудеться в хорватському місті Вараждин на стадіоні "NK Varaždin". Початок зустрічі – 20:00 за київським часом.

Футбол – Ліга націй

30 травня, 5 тур

Хорватія – Україна

У попередній грі команда Володимира Пятенка мінімально здолала команду Албанії.

Наразі "синьо-жовті" є лідерами групи. На початку квітня тому збірна України мінімально здолала чешок (1:0), а потім розійшлася миром (1:1) з цією збірною.

У перших двох турах Ліги націй жіноча збірна Україна здобула перемоги над командами Албанії (2:1) та Хорватії (2:1).