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Збірна України зіграє з Хорватією в матчі Ліги Націй

Руслан Травкін — 3 червня 2025, 07:09
Збірна України зіграє з Хорватією в матчі Ліги Націй
УАФ

Сьогодні, 3 червня, жіноча збірна України зіграє проти Хорватії в межах 5 туру Ліги націй.

Поєдинок відбудеться в хорватському місті Вараждин на стадіоні "NK Varaždin". Початок зустрічі – 20:00 за київським часом.

Футбол – Ліга націй
30 травня, 5 тур

Хорватія – Україна

У попередній грі команда Володимира Пятенка мінімально здолала команду Албанії

Наразі "синьо-жовті" є лідерами групи. На початку квітня тому збірна України мінімально здолала чешок (1:0), а потім розійшлася миром (1:1) з цією збірною.

У перших двох турах Ліги націй жіноча збірна Україна здобула перемоги над командами Албанії (2:1) та Хорватії (2:1).

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