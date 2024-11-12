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Хорватія U-17 – Україна U-17: онлайн-трансляція

Денис Шаховець — 12 листопада 2024, 11:11
Хорватія U-17 – Україна U-17: онлайн-трансляція
УАФ

У вівторок, 12 листопада, збірна України U-17 проведе товариський матч проти однолітків із Хорватії.

Спаринг підопічних Юрія Мороза відбудеться у хорватській Рієці та розпочнеться о 15:30 за київським часом.

Дивіться відеотрансляцію матчу, організовану Українською асоціацією футболу, в прямому етері на Чемпіоні.

Нагадаємо, збірна України U-17 вже виконала завдання у першому кваліфікаційному раунді Євро-2025. "Синьо-жовті" посіли друге місце, що дозволило команді вийти до другого етапу відбору, який відбудеться навесні наступного року.

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