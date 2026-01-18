Сіфуентес забив ювілейний гол легіонерів із пенальті в чемпіонатах України

Півзахисник Епіцентру Хоакін Сіфуентес став автором 500 м'яча іноземців з одинадцятиметрової позначки в УПЛ.

Про це повідомляє UPL.

На 81-й хвилині матчу 11-го туру проти Вереса хавбек реалізував пенальті, який став 500 для легіонерів в історії ліги.

Загалом іноземці виконали 652 удари та забили 504 голи.

Рекордсменом серед іноземців за голами з "точки" є Васил Гігіадзе (27). Також у трійці найкращих Діого Рінкон (14) та Младен Бартуловіч (13).

Нагадаємо, що Епіцентр здійснив перший зимовий трансфер. Новачком команди став голкіпер Микита Федотов.