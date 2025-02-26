Хлань веде переговори з Лехією щодо нового контракту

Український вінгер Лехії Максим Хлань незабаром може підписати нову угоду з польським клубом.

Цитує гравця TVP Sport.

"Мій контракт з Лехією закінчується в червні, і ми ведемо переговори з президентом про його продовження. Мій тато представляє мене в цих переговорах, тому що в мене немає агента. На цей час я не думаю про інший клуб, тому що я зосереджений на своїй роботі, на стовідсотковому виконанні контракту", – розповів гравець.

Український футболіст зазначив, що щодня отримує пропозиції від інших клубів.

"У мене є пропозиції з Франції, Німеччини, Іспанії, а також з Америки. Пишуть мені у WhatsApp, я навіть не знаю, звідки у них мій номер, але я не маю часу їм відповідати", – сказав Хлань.

Напередодні повідомлялося, що Польський футбольний союз відновив дію ліцензії клубу Лехія та зняв з команди трансферний бан.

Раніше стало відомо, що Царенко потрапив у символічну збірну 20-го туру чемпіонату Польщі.