Орендований Лехією хавбек Динамо потрапив до символічної збірної 20 туру першості Польщі

Півзахисник Лехії Антон Царенко, який виступає за гданський клуб на правах оренди з Динамо, потрапив у символічну збірну 20-го туру чемпіонату Польщі.

Про це повідомила пресслужба Екстракляси.

Минулої неділі 20-річний українець разом із земляками Максимом Хланем і Богданом В'юнником вийшов у стартовому складі на домашній матч проти познанського Леха (1:0). Царенко відіграв 70 хвилин, отримавши жовту картку на 65-й.

Півзахисник виступатиме за Лехію до кінця поточного сезону. Наразі на його рахунку один гол і один асист у 17-ти поєдинках ща клуб у всіх турнірах.

Після 20 турів Лехія йде 17-ю (передостанньою) в турнірній таблиці чемпіонату Польщі, маючи 18 очок.

Раніше повідомлялося, що 19-річний футболіст київського Динамо Олексій Гусєв перейшов у харківський Металіст 1925.