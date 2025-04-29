Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Український гравець потрапив у символічну збірну туру чемпіонату Польщі

Олександр Булава — 29 квітня 2025, 20:40
Український гравець потрапив у символічну збірну туру чемпіонату Польщі
Максим Хлань
Лехія

Український півзахисник Лехії Максим Хлань увійшов у символічну збірну 30-го туру чемпіонату Польщі.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Хлань у матчі проти П'яста (3:1) відзначився результативною передачею на земляка Богдана В’юнника.

У поточному сезоні на рахунку гравця 26 матчів, в яких він відзначився 2 голами та 3 асистами.

Контракт 22-річного вінгера закінчується цього літа. Раніше повідомлялося, що він зацікавив чвертьфіналіста Ліги конференцій.

Лехія після 30 зіграних поєдинків посідає 15-те місце з 30 очками в активі, відставання від зони вильоту складає 3 бали.

Екстракляса Максим Хлань

Максим Хлань

В'юнник після асисту Хланя відзначився черговим голом за Лехію
Український півзахисник зацікавив чвертьфіналіста Ліги конференцій
Батагов та Сікан завітають до Коньяспора, Лехія гратиме проти одного з лідерів: розклад матчів українців
Хлань веде переговори з Лехією щодо нового контракту
Лехія з голом Хланя та двома асистами В'юнника здобула перемогу у чемпіонаті Польщі

Останні новини