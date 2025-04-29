Український гравець потрапив у символічну збірну туру чемпіонату Польщі
Максим Хлань
Лехія
Український півзахисник Лехії Максим Хлань увійшов у символічну збірну 30-го туру чемпіонату Польщі.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Хлань у матчі проти П'яста (3:1) відзначився результативною передачею на земляка Богдана В’юнника.
У поточному сезоні на рахунку гравця 26 матчів, в яких він відзначився 2 голами та 3 асистами.
Контракт 22-річного вінгера закінчується цього літа. Раніше повідомлялося, що він зацікавив чвертьфіналіста Ліги конференцій.
Лехія після 30 зіграних поєдинків посідає 15-те місце з 30 очками в активі, відставання від зони вильоту складає 3 бали.