Українця визнали найкращим гравцем 14 туру чемпіонату Польщі

Українського півзахисника Гурніка Максима Хланя визнали найкращим гравцем 14 туру чемпіонату Польщі.

Він переміг в опитуванні серед вболівальників, яке проводив офіційний бродкастер Екстракляси.

У матчі проти Арки, що відбувся 2 листопада, Хлань відзначився голом та зробив асист, а його команда перемогла з рахунком 5:1.

Максим приєднався до Гурніка як вільний агент після завершення контракту з Лехією. За два сезони в гданському клубі він провів 55 матчів, забив 14 голів і віддав 10 результативних передач.

За данами Transfermarkt, ринкова вартість гравця становить 1,5 мільйона євро.

Напередодні колишній нападник Шахтаря Богдан В’юнник, який наразі виступає за Лехію, відзначився голом у чемпіонаті Польщі.