Він стурбований, що його можуть вдарити: Хірн – про бій Хейні з Норманом

Володимир Варуха — 10 жовтня 2025, 09:06
Промоутер Matchroom Boxing Едді Хірн заявив, що Девін Хейні (32-0, 16 КО) боїться пропустити потужні удари від свого майбутнього суперника – Браяна Нормана (28-0, 22 КО).

Про це Хірн заявив в інтервʼю FightHype.com.

"Девін і Білл (батько Хейні) особливо стурбовані тим, що можуть пропустити удар, а це дуже погана ситуація під час бою, особливо якщо ти проти суперника з потужним і точним ударом", – сказав Едді.

Поєдинок Девіна Хейні та Браяна Нормана відбудеться 22 листопада у Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. На кону стоятиме титул чемпіона світу у напівсередній вазі за версією WBO.

У попередньому поєдинку Хейні впевнено переміг Хосе Раміреса одноголосним рішенням суддів.

Раніше Браян Норман заявив що планує нокаутувати свого суперника у чемпіонському поєдинку.

