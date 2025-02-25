Консейсау може достроково залишити Мілан
Кар'єра Сержіу Консейсау на чолі Мілана може бути короткостроковою, оскільки керівництво італійського клубу розглядає можливість розстатися з фахівцем.
Про це повідомляє Corriere della Sera.
Виграш Суперкубку Італії в своєму другому матчі дав тимчасовий ефект на команду, яка знову демонструє невиразні результати.
Постійні "гойдалки" призвели до того, що керівництво Мілана вже думає про те, щоб звільнити Консейсау.
Цікаво, що угода сторін, яка розрахована до літа 2026 року, містить у собі умову: тренер може бути звільнений, якщо він не зможе вивести "дияволів" в Лігу чемпіонів.
Проте "россонері" можуть указати наставнику на двері ще до червня, щоб спробувати врятувати сезон. Доля Консейсау може вирішитися за підсумками наступних двох матчів, у яких команда зустрінеться з Болоньєю та Лаціо.
На даний момент Мілан посідає сьоме місце таблиці Серії А, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на 8 очок, маючи гру в запасі.
Раніше з'явилася інформація, що Мілан готовий продати одного зі своїх лідерів під час літнього трансферного вікна.