Консейсау може достроково залишити Мілан

Кар'єра Сержіу Консейсау на чолі Мілана може бути короткостроковою, оскільки керівництво італійського клубу розглядає можливість розстатися з фахівцем.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Виграш Суперкубку Італії в своєму другому матчі дав тимчасовий ефект на команду, яка знову демонструє невиразні результати.

Постійні "гойдалки" призвели до того, що керівництво Мілана вже думає про те, щоб звільнити Консейсау.

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Цікаво, що угода сторін, яка розрахована до літа 2026 року, містить у собі умову: тренер може бути звільнений, якщо він не зможе вивести "дияволів" в Лігу чемпіонів.

Проте "россонері" можуть указати наставнику на двері ще до червня, щоб спробувати врятувати сезон. Доля Консейсау може вирішитися за підсумками наступних двох матчів, у яких команда зустрінеться з Болоньєю та Лаціо.

На даний момент Мілан посідає сьоме місце таблиці Серії А, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на 8 очок, маючи гру в запасі.

Раніше з'явилася інформація, що Мілан готовий продати одного зі своїх лідерів під час літнього трансферного вікна.