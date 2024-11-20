Дві легенди Барселони – кандидати на посаду наставника Інтер Маямі

Інтер Маямі розпочав пошук кандидатів на посаду головного тренера через відхід Херардо Мартіно.

Про це повідомляє Miami Herald.

Наразі розглядається два імені, як потенційні заміни Мартіно – йдеться про іспанця Хаві Ернандеса та аргентинця Хав'єра Маскерано, обидва колишні товариші по команді Ліонеля Мессі.

44-річний Хаві є колишнім гравцем та тренером Барселони, яку очолював з 2021 по 2024 рік. Маскерано був гравцем Ліверпуля та Барселони, а наразі тренерує збірну Аргентини U-20.

Нагадаємо, Мартіно очолив Інтер влітку 2023 року. Під його керівництвом команда з Маямі завершила минулий регулярний сезон з рекордною для МЛС кількістю очок (74).

Але колектив з Флориди сенсаційно швидко завершив свій постсезон, програвши у першому раунді плейоф Атланті, яка мала дев'ятий номер посіву.