Ярмолюк повернувся до тренувань із Брентфордом

Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк відновився після травми.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Нагадаємо, 25 жовтня Єгор отримав травму в матчі 9 туру АПЛ проти Ліверпуля. Через неї він пропустив матч четвертого раунду Кубку ліги проти Грімсбі Таун, який відбувся у вівторок, 28 жовтня, та завершився перемогою Брентфорда з рахунком 5:0. Проте у п’ятницю, 31 жовтня, він повернувся до тренувань із командою.

Yarmo ready to go 💪 pic.twitter.com/drfRx8sRST — Brentford FC (@BrentfordFC) October 31, 2025

Раніше Ярмолюк вдруге поспіль потрапив до четвірки претендентів на приз найкращому гравцеві місяця в Бентфорді.

У поточному сезоні 21-річний українець провів 11 матчів за англійський клуб у всіх турнірах, в яких він відзначився одним асистом. Контракт Ярмолюка з Брентфордом діє до літа 2031 року з опцією продовження ще на рік, трансферна вартість оцінюється в 20 мільйонів євро.