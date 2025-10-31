Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ярмолюк повернувся до тренувань із Брентфордом

Олег Дідух — 31 жовтня 2025, 15:47
Ярмолюк повернувся до тренувань із Брентфордом
Єгор Ярмолюк
instagram.com/yarmoliuk_yehor

Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк відновився після травми.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Нагадаємо, 25 жовтня Єгор отримав травму в матчі 9 туру АПЛ проти Ліверпуля. Через неї він пропустив матч четвертого раунду Кубку ліги проти Грімсбі Таун, який відбувся у вівторок, 28 жовтня, та завершився перемогою Брентфорда з рахунком 5:0. Проте у п’ятницю, 31 жовтня, він повернувся до тренувань із командою.

Раніше Ярмолюк вдруге поспіль потрапив до четвірки претендентів на приз найкращому гравцеві місяця в Бентфорді.

У поточному сезоні 21-річний українець провів 11 матчів за англійський клуб у всіх турнірах, в яких він відзначився одним асистом. Контракт Ярмолюка з Брентфордом діє до літа 2031 року з опцією продовження ще на рік, трансферна вартість оцінюється в 20 мільйонів євро.

Брентфорд Єгор Ярмолюк

Єгор Ярмолюк

Ярмолюк вдруге поспіль претендує на звання гравця місяця в Брентфорді
Розклад матчів українців: Ванат та Циганков зіграють в Кубку Іспанії, Брентфорд Ярмолюка спробує вибити кривдника МЮ
Ярмолюк отримав травму в матчі з Ліверпулем
Ярмолюк проти Ліверпуля, реабілітація Забарного, Ванат та Циганков у гонитві за другою перемогою Жирони
Ярмолюк дізнався оцінку за зіграний матч проти Вест Гема в межах 8 туру АПЛ

Останні новини