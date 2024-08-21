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Динамо цікавиться молодим українським захисником із клубу Бундесліги

Руслан Травкін — 21 серпня, 08:00
Динамо цікавиться молодим українським захисником із клубу Бундесліги
Іван Єрмачков
Getty images

Київське Динамо проявляє інтерес до українського захисника німецького Вердера Івана Єрмачкова.

Про це пише портал LEGIONERS.UA.

"Біло-сині" слідкували за гравцем ще на юнацькому ЧЄ-2024 (U-19), на якому збірна України дійшла до півфіналу.

19-річний Єрмачков довгий час займався в академії Колоса. Влітку 2022 року бек переїхав до Німеччини. Там він почав виступати за Вупперталь, декілька тижнів тому приєднався до Вердера.

Варто відзначити, що київський клуб може відпустити молодого захисника, який хоче спробувати себе за кордоном.

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