Манчестер Сіті може віддати 100 мільйонів за хавбека Ноттінгем Форест

Манчестер Сіті зацікавлений у підписанні атакувального півзахисника Ноттінгем Форест Моргана Гіббса-Вайта.

Про це повідомляє The Times.

25-річний хавбек розглядається як потенційна заміна Кевіну Де Брейне, який покине Манчестер Сіті наприкінці поточного сезону в статусі вільного агента. Очікується, що сума трансферу може скласти 100 мільйонів фунтів.

Сприяти трансферу може тісна дружба Гіббса-Вайта з одним із лідерів Манчестер Сіті, Філом Фоденом. Півзахисник є хрещеним батьком сина Фодена.

У поточному сезоні на рахунку Гіббса-Вайта 5 голів і 9 асистів у 31 матчі за Ноттінгем Форест у всіх турнірах. Його контракт з клубом діє до літа 2027 року, трансферна вартість оцінюється у 50 мільйонів євро. На рахунку гравця є 2 матчі за збірну Англії.