Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Один з клубів УПЛ зацікавився півзахисником Лівого Берега – ЗМІ

Олексій Мурзак — 10 листопада 2025, 15:10
Один з клубів УПЛ зацікавився півзахисником Лівого Берега – ЗМІ
Назарій Воробчак
ФК Лівий Берег

Півзахисник Лівого Берега Назарій Воробчак потрапив до сфери інтересів одного з клубів Української Прем'єр-ліги.

Про це повідомила Sport Arena.

Назву клубу джерело не назвало, однак відомо, що він знаходиться в середині турнірної таблиці ближче до єврокубкової зони.

Воробчак перейшов у Лівий Берег минулого літа. Раніше в його кар'єрі були виступи за Минай та Прикарпаття.

Сумарно цього сезону Воробчак відіграв за Лівий Берег 16 матчів у всіх турнірах, забивши один гол і віддавши один асист.

Лівий Берег йде на 4 позиції турнірної таблиці Першої ліги, маючи 29 набраних очок. У 15 турі столична команда переграла Інгулець.

Свій наступний матч команда Олександра Рябоконя проведе 12 листопада проти Чернігова.

Лівий берег Чемпіонат України, Перша ліга Футбольні трансфери Чемпіонат України, УПЛ

Лівий берег

Лівий Берег розгромив Металург, ЮКСА обіграла Металіст у 14 турі Першої ліги
Чорноморець у меншості розписав мирову з Лівим Берегом у 13 турі Першої ліги
Гармаш – про можливий перехід до Лівого Берега: Мені не цікаво
Стало відомо, коли відбудеться перенесений матч Першої ліги між Черніговом та Лівим Берегом
ЮКСА у завершальному матчі 12 туру Першої ліги мінімально поступилась Лівому берегу

Останні новини