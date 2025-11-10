Один з клубів УПЛ зацікавився півзахисником Лівого Берега – ЗМІ

Півзахисник Лівого Берега Назарій Воробчак потрапив до сфери інтересів одного з клубів Української Прем'єр-ліги.

Про це повідомила Sport Arena.

Назву клубу джерело не назвало, однак відомо, що він знаходиться в середині турнірної таблиці ближче до єврокубкової зони.

Воробчак перейшов у Лівий Берег минулого літа. Раніше в його кар'єрі були виступи за Минай та Прикарпаття.

Сумарно цього сезону Воробчак відіграв за Лівий Берег 16 матчів у всіх турнірах, забивши один гол і віддавши один асист.

Лівий Берег йде на 4 позиції турнірної таблиці Першої ліги, маючи 29 набраних очок. У 15 турі столична команда переграла Інгулець.

Свій наступний матч команда Олександра Рябоконя проведе 12 листопада проти Чернігова.