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Піхальонок назвав європейські клуби, які ним цікавилися

Олег Дідух — 30 квітня 2025, 13:39
Піхальонок назвав європейські клуби, які ним цікавилися
Олександр Піхальонок
ФК Динамо Київ

Півзахисник збірної України Олександр Піхальонок розповів про те, що до переходу в Динамо ним цікавилася Жирона та ще ряд європейських клубів.

Слова хавбека наводить Sport Arena.

"Жирона стежила за мною, я розмовляв зі спортивним директором клубу Пере Гвардіолою. Був на радарах, але до конкретики не дійшло. З Гвардіолою була класна розмова, він сказав, що вони стежать за мною, давай будемо рухатися далі. На цьому все, ніяких пропозицій не було. Я міг туди перейти, коли вони підписали Артема Довбика, вони пропонували щось близько 2 мільйонів за мене, але Дніпро-1 хотів 6.

Мені подобається іспанський стиль футболу. Але ніколи не знаєш, як піде в тебе гра в якомусь окремому чемпіонаті. Були пропозиції з Бельгії, Генк проявляв інтерес. По Італії були розмови про Монцу роки зо два тому, у Туреччині – Бешикташ. Але це були лише розмови, без конкретики", – заявив гравець.

Піхальонок перейшов у Динамо влітку минулого року за 2,5 мільйони євро. У поточному сезоні на рахунку хавбека 6 голів і 2 асисти у 28 матчах у всіх турнірах.

Раніше Піхальонок прокоментував допінг-справу Михайла Мудрика.

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