Піхальонок: Ми вийшли дуже заряджені на Кривбас

Півзахисник Динамо Київ Олександр Піхальонок прокоментував перемогу над Кривбасом у матчі УПЛ.

Слова хавбека наводить Профутбол Digital.

"Ми дуже заряджені вийшли, дуже нам потрібна була перемога, і я дуже сподіваюсь, що ми й далі будемо продовжувати грати так. Ми бились один за одного, за кожен м’яч, і тому результат закономірний, я вважаю. А де це було раніше? Ну, бувають такі періоди, що, на жаль, не виходило, і я сподіваюсь, що ми стали на ті сходинки, які й були у нас.

Шовковський казав, що треба щільніше грати в центрі поля. Так, я грав трішки нижче, але, якщо потрібно команді, я буду і бігати м’ячі відбирати і буду все робити для перемоги, але, я ж кажу, ми тільки перший матч виграли за дуже довгий період і у нас дуже непростий календар, будемо налаштовуватись на наступні матчі", – заявив Піхальонок.