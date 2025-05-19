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Піхальонок: Динамо дуже довго йшло до чемпіонства

Олег Дідух — 19 травня 2025, 14:22
Піхальонок: Динамо дуже довго йшло до чемпіонства
Олександр Піхальонок
ФК Динамо Київ

Півзахисник Динамо Київ Олександр Піхальонок поділився враженнями від завоювання чемпіонського титулу в УПЛ-2024/25.

Хавбек цитує пресслужба київського клубу.

"Емоції неймовірні, ми дуже довго йшли до цього. Воно було близько до нас, могли раніше закривати це питання, але нарешті стали чемпіонами. Ми дуже раді й будемо далі продовжувати в тому ж дусі.

Звісно, могли краще зіграти й виграти матч проти Чорноморця. Але зіграли 1:1, стали чемпіонами – тож усі раді. Нічого страшного, що зіграли внічию", – заявив півзахисник.

Нагадаємо, в неділю, 18 травня, Динамо зіграло внічию 1:1 з Чорноморцем, достроково гарантувавши собі чемпіонство. З урахуванням титулів часів СРСР, це чемпіонство стало для киян 30-м в історії.

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