Піхальонок: Динамо дуже довго йшло до чемпіонства

Півзахисник Динамо Київ Олександр Піхальонок поділився враженнями від завоювання чемпіонського титулу в УПЛ-2024/25.

Хавбек цитує пресслужба київського клубу.

"Емоції неймовірні, ми дуже довго йшли до цього. Воно було близько до нас, могли раніше закривати це питання, але нарешті стали чемпіонами. Ми дуже раді й будемо далі продовжувати в тому ж дусі.

Звісно, могли краще зіграти й виграти матч проти Чорноморця. Але зіграли 1:1, стали чемпіонами – тож усі раді. Нічого страшного, що зіграли внічию", – заявив півзахисник.