Піхальонок: Динамо дуже довго йшло до чемпіонства
Олександр Піхальонок
ФК Динамо Київ
Півзахисник Динамо Київ Олександр Піхальонок поділився враженнями від завоювання чемпіонського титулу в УПЛ-2024/25.
Хавбек цитує пресслужба київського клубу.
"Емоції неймовірні, ми дуже довго йшли до цього. Воно було близько до нас, могли раніше закривати це питання, але нарешті стали чемпіонами. Ми дуже раді й будемо далі продовжувати в тому ж дусі.
Звісно, могли краще зіграти й виграти матч проти Чорноморця. Але зіграли 1:1, стали чемпіонами – тож усі раді. Нічого страшного, що зіграли внічию", – заявив півзахисник.
Нагадаємо, в неділю, 18 травня, Динамо зіграло внічию 1:1 з Чорноморцем, достроково гарантувавши собі чемпіонство. З урахуванням титулів часів СРСР, це чемпіонство стало для киян 30-м в історії.