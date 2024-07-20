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Металіст 1925 підписав бразильського вінгера

Олександр Булава — 20 липня, 09:30
Металіст 1925 підписав бразильського вінгера

Металіст 1925 оголосив про підписання 27-річного бразильського вінгера Метраполітано Арі Моури.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

Гравець підписав трирічний контракт. Інші деталі угоди не розголошуються. У складі Металіста 1925 Моура виступатиме під 7-м номером.

Нагадаємо, у минулому сезоні бразилець на правах оренди виступав за "жовто-синіх". На його рахунку 21 матч, в яких він відзначився 4 голами та 1 асистом.

Напередодні харківський клуб оголосив про перехід Євгена Пасіча.

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Металіст 1925

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