Полісся мінімально переграло Колос, Шахтар здолав Пантер у 12 турі Прайм-ліги

У неділю, 18 жовтня, трьома матчами розпочався 12-й тур елітного дивізіону чемпіонату України з футболу серед жінок – Прайм-ліги сезону-2026/27.

У першому протистоянні ігрового дня між собою зійшлися Харків та Ладомир. За підсумками цієї гри розгромну перемогу здобули підопічні Наталії Зінченко.

Харківський колектив завершив перший тайм з перевагою у 3 забиті м'ячі завдяки зусиллям Гірин, Молодюк та Кревської. Алексанян завдала результативного удару на початку другої половини зустрічі, поставивши крапку.

Донецький Шахтар тріумфував у поєдинку проти уманських Пантер. Один гол "гірникам" подарувала Кабанова, зрізавши м'яч у власні ворота. Зрештою команда Юрія Деренюка не зуміла відігратися, а Дружченко подвоїла перевагу для своєї команди під завісу зустрічі.

Натомість Стець після виходу на заміну принесла звитягу Поліссю у матчі з Колосом, забивши на першій компенсованій арбітром хвилині до основного часу.

Чемпіонат України серед жінок – Прайм-ліга

12 тур, 18 жовтня

Ладомир – Харків – 0:4 (0:3)

Голи: 0:1 – 12 Гірин, 0:2 – 18 Молодюк, 0:3 – 42 Кревська, 0:4 – 47 Алексанян

Шахтар – Пантери – 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 25 Кабанова (автогол), 2:0 – 86 Дружченко

Полісся – Колос – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 90+1 Стець

Нагадаємо, що в заключних матчах 11-го туру Шахтар обіграв Кривбас, а внічию зіграли Колос та Сістерс.