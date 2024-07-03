Металіст 1925 запроновував Металісту провести благодійне дербі

Металіст і Металіст 1925 можуть провести благодійний матч "Харків — місто-герой" з метою збору коштів на потреби Збройних сил України.

Про це повідомляє "ТаТоТаке".

За інформацією джерела, з такою ініціативою виступило керівництво Металіста 1925, який готовий взяти на себе всі витрати, пов'язані з орендою "Арени Львів" та утриманням іншої харківської команди.

Металіст 1925 запропонував провести гру 11 липня. Металіст поки не відповів на пропозицію сусідів по місту.

Зазначимо, що у новому сезоні харківські команди проведуть щонайменше два офіційних матчі в Першій лізі.