Для мене це великий урок: Харатін – про скандальний відхід з Колоса

Півзахисник Вереса Ігор Харатін розповів про ситуацію, яка склалася у його попередньому клубі – Колосі.

Про це він сказав в інтерв'ю Ігорю Бурбасу.

"Я від себе відповідальності не забираю, не адаптувався до реалій. Я коли приходив у команду, я собі пообіцяв, що я все віддам клубу. У розмові з Андрієм Засухою я зрозумів, що він – порядна людина. Мені захотілося йому віддячити. Моєю ціллю було прийти та допомогти команді. А як воно сталося – вже так сталося. Значить так мало статися. Для мене це великий урок та досвід.

Я бачив, що результатом не пахне. Так я поводився у той момент. Я не міг по-іншому. Я не спав, не їв. Не розумів, чому немає результату. Хотів щось змінити, а що – не знав. Мені було боляче дивитися на те, що Колос знаходиться внизу турнірної таблиці", – сказав Харатін.