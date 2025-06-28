Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Для мене це великий урок: Харатін – про скандальний відхід з Колоса

Олександр Булава — 28 червня 2025, 20:18
Для мене це великий урок: Харатін – про скандальний відхід з Колоса
Ігор Харатін
НК Верес

Півзахисник Вереса Ігор Харатін розповів про ситуацію, яка склалася у його попередньому клубі – Колосі.

Про це він сказав в інтерв'ю Ігорю Бурбасу.

"Я від себе відповідальності не забираю, не адаптувався до реалій. Я коли приходив у команду, я собі пообіцяв, що я все віддам клубу. У розмові з Андрієм Засухою я зрозумів, що він – порядна людина. Мені захотілося йому віддячити. Моєю ціллю було прийти та допомогти команді. А як воно сталося – вже так сталося. Значить так мало статися. Для мене це великий урок та досвід.

Я бачив, що результатом не пахне. Так я поводився у той момент. Я не міг по-іншому. Я не спав, не їв. Не розумів, чому немає результату. Хотів щось змінити, а що – не знав. Мені було боляче дивитися на те, що Колос знаходиться внизу турнірної таблиці", – сказав Харатін.

Нагадаємо, на початку сезону-2024/25 Колос відсторонив Харатіна від тренувань із першою командою, оскільки гравець нібито намагався влаштувати бунт проти головного тренера Олександра Поздеєва. Взимку гравець перейшов у Верес.

Колос Ігор Харатін

Ігор Харатін

Це спроба цензури: Бурбас відреагував на заяву Вереса
Назріває скандал: Верес оголосив про припинення комунікації та співпраці з відомим блогером
Історичний рекорд УПЛ, запаморочення воротаря Чорноморця та робочі перемоги грандів: підсумки 24 туру УПЛ
Ми відпрацьовуємо це на тренуваннях: Шандрук – про гол Харатіна у матчі із Зорею
Це домашня заготовка: Харатін – про гол у ворота Зорі

Останні новини