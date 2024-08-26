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Знову буде у Мадриді: Родрігес підписав контракт з клубом Прімери

Руслан Травкін — 26 серпня, 16:47
Знову буде у Мадриді: Родрігес підписав контракт з клубом Прімери
Хамес Родрігес
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Вінгер збірної Колумбії Хамес Родрігес повертається у європейський футбол — гравець підписав контракт з клубом Райо Вальєкано.

Про це інформує пресслужба мадридської команди.

Райо Вальєкано не назвав умов підписання угоди. Раніше Фабріціо Романо повідомляв, що контракт розрахований на 1 сезон з опцією продовження ще на 1.

33-річний футболіст останній рік грав за бразильський Сан-Паулу. Також грав за Енвігадо, Банфілд, Порту, Монако, Евертон, Аль-Раян та Олімпіакос.

З 2014 до 2020 року Хамес був гравцем Реала. За "бланкос" у Прімері він забив 29 голів за 85 поєдинків.

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