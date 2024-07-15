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Sofascore опублікував символічну збірну найкращих гравців Копа Америка-2024

Андрій Яросименко — 15 липня, 16:31
Sofascore опублікував символічну збірну найкращих гравців Копа Америка-2024

Статистичний портал Sofascore визначив 11 найкращих гравців Копа Америка-2024.

Символічна збірна футболістів із найвищими середніми балами була опублікована в Instagram.

Символічна збірна Євро-2024 за версією Sofascore

Воротар: Рафаель Ромо (Венесуела);

Захисники: Кріштіан Ромеро (Аргентина), Матіас Олівера (Уругвай), Лісандро Мартінес (Аргентина);

Півзахисники: Кайседо Мойсес (Еквадор), Анхель Ді Марія (Аргентина), Федеріко Вальверде (Уругвай), Хамес Родрігез (Колумбія), Рональд Араухо (Уругвай);

Нападники: Саломон Рондон (Венесуела), Ліонель Мессі (Аргентина).

У коментарях неоднозначно сприйняли вибір Sofascore. Найбільше невдоволення викликала відсутність Лаутаро Мартінеса, який забив вирішальний гол у фіналі турніру між Аргентиною та Колумбією, і став найкращим бомбардиром континентальної першості.

Нагадаємо, збірна Аргентини перемогла Колумбію у фіналі Копа Америка-2024.

Варто зазначити, що матч був перенесений на майже півтори години через заворушення поблизу стадіону. Тисячі людей намагалися потрапити на гру без квитків, через що перед входом утворилася тиснява.

Ді Марія Ліонель Мессі Збірна Аргентини з футболу Рональд Араухо Лісандро Мартінес Ернесто Вальверде Хамес Родрігес Мойсес Кайседо Збірна Колумбії з футболу Копа Америка-2024

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