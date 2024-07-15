Sofascore опублікував символічну збірну найкращих гравців Копа Америка-2024

Статистичний портал Sofascore визначив 11 найкращих гравців Копа Америка-2024.

Символічна збірна футболістів із найвищими середніми балами була опублікована в Instagram.

Символічна збірна Євро-2024 за версією Sofascore

Воротар: Рафаель Ромо (Венесуела);

Захисники: Кріштіан Ромеро (Аргентина), Матіас Олівера (Уругвай), Лісандро Мартінес (Аргентина);

Півзахисники: Кайседо Мойсес (Еквадор), Анхель Ді Марія (Аргентина), Федеріко Вальверде (Уругвай), Хамес Родрігез (Колумбія), Рональд Араухо (Уругвай);

Нападники: Саломон Рондон (Венесуела), Ліонель Мессі (Аргентина).

У коментарях неоднозначно сприйняли вибір Sofascore. Найбільше невдоволення викликала відсутність Лаутаро Мартінеса, який забив вирішальний гол у фіналі турніру між Аргентиною та Колумбією, і став найкращим бомбардиром континентальної першості.

Нагадаємо, збірна Аргентини перемогла Колумбію у фіналі Копа Америка-2024.

Варто зазначити, що матч був перенесений на майже півтори години через заворушення поблизу стадіону. Тисячі людей намагалися потрапити на гру без квитків, через що перед входом утворилася тиснява.