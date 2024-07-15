Sofascore опублікував символічну збірну найкращих гравців Копа Америка-2024
Статистичний портал Sofascore визначив 11 найкращих гравців Копа Америка-2024.
Символічна збірна футболістів із найвищими середніми балами була опублікована в Instagram.
Символічна збірна Євро-2024 за версією Sofascore
Воротар: Рафаель Ромо (Венесуела);
Захисники: Кріштіан Ромеро (Аргентина), Матіас Олівера (Уругвай), Лісандро Мартінес (Аргентина);
Півзахисники: Кайседо Мойсес (Еквадор), Анхель Ді Марія (Аргентина), Федеріко Вальверде (Уругвай), Хамес Родрігез (Колумбія), Рональд Араухо (Уругвай);
Нападники: Саломон Рондон (Венесуела), Ліонель Мессі (Аргентина).
У коментарях неоднозначно сприйняли вибір Sofascore. Найбільше невдоволення викликала відсутність Лаутаро Мартінеса, який забив вирішальний гол у фіналі турніру між Аргентиною та Колумбією, і став найкращим бомбардиром континентальної першості.
Нагадаємо, збірна Аргентини перемогла Колумбію у фіналі Копа Америка-2024.
Варто зазначити, що матч був перенесений на майже півтори години через заворушення поблизу стадіону. Тисячі людей намагалися потрапити на гру без квитків, через що перед входом утворилася тиснява.