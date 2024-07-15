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Хацкевич: У збірній України не перший план виходять якісь нефутбольні люди

Игорь Чернявский — 15 липня, 11:10
Хацкевич: У збірній України не перший план виходять якісь нефутбольні люди

Колишній гравець та тренер Динамо Олександр Хацкевич вважає, що нефутбольні люди відіграють провідні ролі у збірній України.

Своїми думками про внутрішню кухню команди Сергія Реброва Хацкевич поділився в інтерв’ю "Українському футболу".

"У збірній на перший план виходять якісь нефутбольні люди. Багато говориться про Платова (помічник Реброва — прим.), якусь модель футболістів, які підходять під структуру гри команди-суперника. Але потрібно від своєї гри і своїх гравців відштовхуватися.

І не від того, в яких клубах вони грають, які в них характеристики, а саме у збірній мають виходити найкращі на даний момент футболісти. Але дуже багато приділяється уваги, як я розумію, ось цим характеристикам, які незрозуміло хто визначає", — сказав Хацкевич.

Нагадаємо, на нещодавньому засіданні виконавчого комітету Асоціації футболу України було ухвалено рішення щодо подальшої долі Сергія Реброва у збірній.

Збірна України з футболу Олександр Хацкевич Сергій Ребров Гліб Платов

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