Хацкевич: У збірній України не перший план виходять якісь нефутбольні люди

Колишній гравець та тренер Динамо Олександр Хацкевич вважає, що нефутбольні люди відіграють провідні ролі у збірній України.

Своїми думками про внутрішню кухню команди Сергія Реброва Хацкевич поділився в інтерв’ю "Українському футболу".

"У збірній на перший план виходять якісь нефутбольні люди. Багато говориться про Платова (помічник Реброва — прим.), якусь модель футболістів, які підходять під структуру гри команди-суперника. Але потрібно від своєї гри і своїх гравців відштовхуватися.

І не від того, в яких клубах вони грають, які в них характеристики, а саме у збірній мають виходити найкращі на даний момент футболісти. Але дуже багато приділяється уваги, як я розумію, ось цим характеристикам, які незрозуміло хто визначає", — сказав Хацкевич.