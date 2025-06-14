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Легенда Динамо назвав найкращого гравця України у сезоні-2024/25

Олександр Булава — 14 червня 2025, 22:34
Легенда Динамо назвав найкращого гравця України у сезоні-2024/25
Ілля Забарний
УАФ

Екстренер Динамо Олександр Хацкевич вважає захисника Борнмута Іллю Забарного найкращим українським футболістом у сезоні-2024/25.

Цитує тренера "Український футбол".

"Найкращий у сезоні – Забарний. Ілля грає з таким запасом, що це просто неймовірно. Для мене взагалі дуже несподівано було, коли він так стабільно почав грати у зовсім юному віці в основі Динамо та збірної України.

Забарний дуже інтелектуальний та надійний футболіст. Не бачу конкурентів для нього. Він провів дуже хороший стабільний сезон на високому рівні, що на клубному рівні, що у складі збірної України", – розповів Хацкевич.

Забарний перейшов у Борнмут у січні 2023 року з київського Динамо за 22,7 млн євро. У сезоні 2024/25 в його активі 39 матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився гольовою передачею.

Раніше стало відомо, що Ілля Забарний погодив особистий контракт з французьким ПСЖ.

Ілля Забарний Олександр Хацкевич

Олександр Хацкевич

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