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Алонсо назвав фаворита Бундесліги сезону-2024/25

Руслан Травкін — 23 серпня, 14:49
Алонсо назвав фаворита Бундесліги сезону-2024/25
Хабі Алонсо
Getty images

Наставник леверкузенського Баєра Хабі Алонсо вважає, що головним фаворитом на перемогу у Бундеслізі сезону-2024/25 є Баварія.

Його слова наводить акаунт Bayern&Germany у соцмережі "Х" (Twitter)

"Для мене не має значення те, що кажуть експерти. Ми не лідери. Фаворит, як і раніше, Баварія.

Ми хочемо грати добре і добре розпочати сезон. Наше завдання – це гарний настрій, гарні ідеї та гарне мислення. Подивимося, чого це приведе.

Наша мета – залишитися у першій четвірці. Це реалістично. У нас хороший склад, і нам потрібно рухатися вперед від матчу до матчу", — сказав Алонсо.

Минулого сезону Баєр зумів вперше в історії став чемпіоном Німеччини. Баварія фінішувала лише третьою, відставши від "фармацевтів" на 18 очок. Колектив Алонсо вдало почав і цей сезон. У матчі за Суперкубок Німеччини Баєр на характері обіграв Штутгарт.

Баварія Баєр Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Хабі Алонсо

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