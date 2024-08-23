Алонсо назвав фаворита Бундесліги сезону-2024/25

Наставник леверкузенського Баєра Хабі Алонсо вважає, що головним фаворитом на перемогу у Бундеслізі сезону-2024/25 є Баварія.

Його слова наводить акаунт Bayern&Germany у соцмережі "Х" (Twitter)

"Для мене не має значення те, що кажуть експерти. Ми не лідери. Фаворит, як і раніше, Баварія.

Ми хочемо грати добре і добре розпочати сезон. Наше завдання – це гарний настрій, гарні ідеї та гарне мислення. Подивимося, чого це приведе.

Наша мета – залишитися у першій четвірці. Це реалістично. У нас хороший склад, і нам потрібно рухатися вперед від матчу до матчу", — сказав Алонсо.