Реал Мадрид оголосив про призначення Хабі Алонсо

Вже колишній тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо очолив мадридський Реал.

Про це "бланкос" повідомили на своєму сайті.

За інформацією джерела, 43-річний іспанець почне працювати з командою Андрія Луніна вже 1 червня. Сторони підписали трирічний контракт (до літа 2028 року).

Таким чином, Алонсо керуватиме Реалом на клубному чемпіонаті світу, який проходитиме з 15 червня по 13 липня в США.

Завтра, 26 травня, у Мадриді відбудеться презентація Алонсо в статусі нового тренера Реала. На цій посаді ексхавбек "вершкових" замінить Карло Анчелотті, який завершив етап своєї кар'єри в Іспанії. Найбільш титулований тренер в історії Реала погодився працювати зі збірною Бразилії.

Нагадаємо, що Хабі Алонсо очолював Баєр з 5 жовтня 2022 року. У сезоні-2023/24 він привів "фармацевтів" до першого в історії клубу титулу чемпіона Німеччини, а також виграв з ними національні Кубок та Суперкубок.

Варто зазначити, що іспанець протягом п'яти років виступав у складі Реала (2009-2014). За цей час він виграв із королівським клубом чемпіонат Іспанії, два іспанські Кубки, Лігу чемпіонів, Суперкубок Іспанії та Суперкубок УЄФА.

Раніше стало відомо, що стадіон Реала "Сантьяго Бернабеу" прийматиме матчі чемпіонату Європи з баскетболу 2029 року. На оновленій арені також проходитиме фінал турніру.