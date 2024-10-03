Проти Ньюкасла він відіграв один із найгірших матчів за останні 8-9 років: Гвардіола публічно прокоментував гру підопічного

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола вважає, що проти Ньюкасла Ілкай Гюндоган зіграв чи не найгірший матч за останні майже 10 років.

Про це наставник "містян" сказав після розгромної перемоги над Слованом у Лізі чемпіонів. Слова іспанця цитує Goal.

"Так, сьогодні (1 жовтня в матчі зі Слованом – прим.) Ілкай зіграв на тому рівні, на якому ми звикли його бачити. В нього сильний менталітет. Гра проти Ньюкасла була не дуже хорошою, однієї з найгірших, які я бачив у його виконанні протягом останніх 8-9 років, але таке трапляється", – сказав Гвардіола.

Нагадаємо, Ілкай Гюндоган у серпні повернувся в Манчестер Сіті після одного сезону в Барселоні. До того німець турецького походження виступав за "містян" у період з 2016 по 2023 рік.

У нещодавньому матчі проти Ньюкасла "містяни" втратили очки у другому турі АПЛ поспіль. І команда, і персонально Гюндоган реабілітувалися за невдачу в чемпіонаті розгромною перемогою над Слованом у Лізі чемпіонів – команда Гвардіоли перемогла 0:4, а рахунок відкрив якраз Ілкай.