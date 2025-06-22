Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Гюлер хоче залишитися в Реалі

Олег Дідух — 22 червня 2025, 18:06
Гюлер хоче залишитися в Реалі
Арда Гюлер
Getty Images

Талановитий турецький півзахисник Арда Гюлер заявив, що в зв’язку з появою Хабі Алонсо на посаді головного тренера Реала хоче залишитися у мадридському клубі.

Хавбека цитує Фабріціо Романо.

"Я відчуваю себе важливішим із Хабі Алонсо, він постійно зі мною розмовляє. З ним я почуваюся добре, бо він любить контролювати темп гри, хоче більше коротких пасів, і бачить мене півзахисником, це краще для мене", – заявив Гюлер.

У сезоні-2024/25 Гюлер отримував недостатньо ігрової практики в Реалі. У квітні повідомлялося про те, що він покине Реал, якщо Карло Анчелотті залишиться головним тренером команди.

У поточній кампанії Гюлер взяв участь у 44 матчах Реала у всіх турнірах, відзначившись у них 5 голами та 9 асистами.

Реал Мадрид Хабі Алонсо Арда Гюлер

Арда Гюлер

Реал не розглядає оренду чи продаж свого зіркового таланта
Талановитий півзахисник Реала зацікавив низку клубів з топових чемпіонатів
Гюлер поставив Реалу умову через Анчелотті
Астон Вілла зацікавлена у трансфері таланта Реала
Не на того "наїхав": лідер Ліверпуля покепкував із зірки Реала після провокації у матчі Ліги націй

Останні новини