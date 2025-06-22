Гюлер хоче залишитися в Реалі

Талановитий турецький півзахисник Арда Гюлер заявив, що в зв’язку з появою Хабі Алонсо на посаді головного тренера Реала хоче залишитися у мадридському клубі.

Хавбека цитує Фабріціо Романо.

"Я відчуваю себе важливішим із Хабі Алонсо, він постійно зі мною розмовляє. З ним я почуваюся добре, бо він любить контролювати темп гри, хоче більше коротких пасів, і бачить мене півзахисником, це краще для мене", – заявив Гюлер.

У сезоні-2024/25 Гюлер отримував недостатньо ігрової практики в Реалі. У квітні повідомлялося про те, що він покине Реал, якщо Карло Анчелотті залишиться головним тренером команди.

У поточній кампанії Гюлер взяв участь у 44 матчах Реала у всіх турнірах, відзначившись у них 5 голами та 9 асистами.