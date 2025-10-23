Гюлер оцінив вплив Хабі Алонсо на свій прогрес

Півзахисник мадридського Реала Арда Гюлер висловився про Хабі Алонсо та влип іспанського тренера на свій прогрес у цьому сезоні.

Слова турецького футболіста передає журналіст Фабріціо Романо.

"Цього сезону я відчуваю себе по-справжньому важливим гравцем команди. Це все завдяки тому, що Хабі Алонсо повірив у мене.

Він просить мене контролювати темп. Якщо треба забивати та віддавати результативні передачі – я граю "десятку". Якщо ж треба контролювати гру – я займаю позицію "вісімки"", – розповів Гюлер.

🤍🇹🇷 Arda Güler: “This season I feel really important in this team, thanks to coach Xabi who believed in me”.



“He asks me to control the tempo. If he wants me score and assist, he plays me as a 10. If he wants me to control the tempo, he plays me as an 8”. pic.twitter.com/lJcNzrZru3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 23, 2025

У сезоні-2025/26 хавбек зіграв 12 матчів у всіх турнірах, в яких забив три голи та віддав п'ять результативних передач.

Напередодні Реал переграв Ювентус в Лізі чемпіонів, а сам Гюлер став найкращим гравцем матчу.