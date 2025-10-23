Гюлер оцінив вплив Хабі Алонсо на свій прогрес
Арда Гюлер
Real Madrid
Півзахисник мадридського Реала Арда Гюлер висловився про Хабі Алонсо та влип іспанського тренера на свій прогрес у цьому сезоні.
Слова турецького футболіста передає журналіст Фабріціо Романо.
"Цього сезону я відчуваю себе по-справжньому важливим гравцем команди. Це все завдяки тому, що Хабі Алонсо повірив у мене.
Він просить мене контролювати темп. Якщо треба забивати та віддавати результативні передачі – я граю "десятку". Якщо ж треба контролювати гру – я займаю позицію "вісімки"", – розповів Гюлер.
У сезоні-2025/26 хавбек зіграв 12 матчів у всіх турнірах, в яких забив три голи та віддав п'ять результативних передач.
Напередодні Реал переграв Ювентус в Лізі чемпіонів, а сам Гюлер став найкращим гравцем матчу.