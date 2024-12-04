Гвардіола – про "конфлікт" з Де Брейне: Ви думаєте, мені подобається, коли він не грає?

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола запевнив, що він не має жодного конфлікту з Кевіном Де Брейне.

Слова іспанського фахівця наводить The Athletic.

Після відновлення від м'язової травми 33-річний бельгієць з'являвся на полі п'ять разів. Але він виходив тільки на заміну, жодного разу не зігравши більше 23 хвилин.

Легенда Ліверпуля Джеймі Каррагер, який працює експертом на Sky Sports, припустив, що щось не так між Гвардіолою та Де Брейне.

Напередодні матчу з Ноттінгем Форест наставник спростував це припущення.

"Люди кажуть, що у мене проблеми з Кевіном. Ви думаєте, мені подобається не випускати його? Ні, я не хочу, щоб Кевін грав. Хлопець, який має найбільший талант в останній третині поля. Я не хочу, щоб він грав. У мене з ним особисті проблеми після дев'яти років спільної роботи. Він приніс мені найбільший успіх у цьому клубі. Але він п'ять місяців був травмований (в минулому сезоні) і два місяці пропустив у цьому. Йому 33 роки. Йому потрібен час, щоб знайти свою найкращу форму. Як і в минулому сезоні, крок за кроком. Він спробує це зробити і почуватиметься краще. Я відчайдушно хочу, щоб у нього все вийшло", – сказав Гвардіола.

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Потім тренера запитали, чи відчуває він, що його підопічний зможе повернутися на свій попередній рівень, незважаючи на травми.

"Я б хотів, щоб Кевін був у розквіті сил, у 26 або 27 років. Він би теж цього хотів. Але йому вже не 26 і не 27. У нього були травми в минулому, серйозні і тривалі. Він хлопець, якому потрібно бути фізично здоровим, щоб відповідати своєму простору та енергії. Але ви думаєте, що я на це скаржуся? Це нормально, це природа. Він зіграв 10 чи 11 сезонів, багато ігор. Я знаю, що він відчайдушно намагається допомогти нам, він дає проблиски геніальності, які може мати тільки він. Але я завжди казав, що він сам не вирішить наших проблем. Як і Ерлінг (Голанд) не вирішить їх сам. Ми атакуємо і захищаємося разом. Ми хочемо повернути найкращих гравців".

Нагадаємо, що сьогодні Манчестер Сіті прийматиме Ноттінгем Форест у межах 14 туру АПЛ. Ця гра розпочнеться о 21:30 за київським часом.