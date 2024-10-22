Гвардіола розповів про стан де Брейне після травми

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола повідомив, що лідер команди Кевін де Брейне ще не повністю відновився від травми.

Його слова передає City Xtra.

"Це не велика проблема. Але він почувається не зовсім добре, Кевіну вже не 22 роки, він має бути у формі для свого футболу. Ми хочемо, щоб Кевін був готовий на 100%. Я не можу сказати вам, як довго він буде поза грою... Я не знаю. Напевно, це займе деякий час", – сказав наставник.

Зауважимо, що за словами тренера півзахисник ризикує пропустити матч 3 туру Ліги чемпіонів проти Спарти Праги, який відбудеться завтра, 23 жовтня.

33-річний хавбек травмувався у матчі 1 туру ЛЧ проти Інтера, який відбувся 18 вересня. Тоді його замінили після першого тайму. З того часу він пропустив п’ять поєдинків "містян", а також – два матчі Бельгії у Лізі націй.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що основний нападник Ман Сіті 24-річний Ерлінг Голанд планує перейти в Барселону. Зокрема він поставив умову, за виконання якої це відбудеться.

Англійське видання TeamTalk підтверджує інформацію про наміри Голанда перебратися до Ла Ліги, проте, за їхньою версією, це відбудеться влітку 2026 року. Також повідомлялося про інтерес до норвежця з боку мадридського Реала та ПСЖ.