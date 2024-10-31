Постекоглу висловився про сенсаційну перемогу над Манчестер Сіті в Кубку ліги

Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу прокоментував перемогу над Манчестер Сіті в 1/8 фіналу англійського Кубку ліги сезону-2024/25.

Його слова передає SkySport.

"Це був матч проти грізного суперника, і я вважаю, що ми грали добре в більшості епізодів. Ми не дозволили супернику створювати багато моментів біля наших воріт. Команді Гвардіоли не можна давати багато простору. Рухаємося далі. Попереду у Тоттенгема ще багато хороших матчів", – сказав Постекоглу.

Зазначимо, гра завершилася з рахунком 2:1, а всі голи були забиті ще в першому таймі.

Нагадаємо, в інших ігрових матчах дня лондонський Арсенал здобув розгромну перемогу над Престоном. Українець Олександр Зінченко вперше за два з половиною місяці вийшов в стартовому складі команди та зіграв 62 хвилини.

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Також інший українець Михайло Мудрик вийшов на поле у матчі проти Ньюкасла, проте його команді не вдалося перемогти.