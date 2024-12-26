Гвардіола: Взимку на Ман Сіті чекає важке трансферне вікно
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола розповів, що чекатиме команду в зимове трансферне вікно.
Його слова передає ESPN.
"Взимку на нас чекає важке трансферне вікно. Навіть гравці знають, що ми повинні підписати нових футболістів. Але потім, коли вони приходять і грають на своїх позиціях, гравці незадоволені.
У нас багато травм, і це проблема. Мова йде про те, щоб взяти гравця на наступні 4-5 років, а там подивимося. Іноді це непросто, але ми повинні спробувати", – сказав наставник.
Після 17 турів АПЛ "містяни" розмістились на сьомому місці у турнірній таблиці, набравши 28 очок. Зазначимо, що в останніх 13 матчах підопічні каталонця зазнали дев'ять поразок.
Нагадаємо, сьогодні, 26 грудні, Ман Сіті в межах АПЛ зіграв унічию з Евертоном. Віталій Миколенко привіз пенальті та отримав найгіршу оцінку в складі "ірисок".
Раніше Гвардіола прокоментував невдалі виступи Ерлінга Голанда цього сезону.