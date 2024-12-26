Гвардіола: Взимку на Ман Сіті чекає важке трансферне вікно

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола розповів, що чекатиме команду в зимове трансферне вікно.

Його слова передає ESPN.

"Взимку на нас чекає важке трансферне вікно. Навіть гравці знають, що ми повинні підписати нових футболістів. Але потім, коли вони приходять і грають на своїх позиціях, гравці незадоволені.

У нас багато травм, і це проблема. Мова йде про те, щоб взяти гравця на наступні 4-5 років, а там подивимося. Іноді це непросто, але ми повинні спробувати", – сказав наставник.