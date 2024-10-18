Гвардіола планує попрацювати з національною збірною в майбутньому

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола заявив, що в майбутньому планує спробувати свої сили в ролі тренера національної збірної.

Іспанського фахівця цитує Фабріціо Романо.

"Так, одного разу я би хотів стати тренером національної збірної, це буде частиною моєї кар’єри", – заявив Гвардіола.

Чинний контракт 53-річного іспанця з Манчестер Сіті діє до кінця червня 2025 року. При цьому Гвардіола розглядає можливість залишитися в клубі ще на один рік.

Окрім Манчестер Сіті, Гвардіола в своїй тренерській кар’єрі також очолював Барселону та мюнхенську Баварію. З чемпіонами Англії він працює з літа 2016 року. За цей час він 6 разів вигравав АПЛ, у 2023 році привів команду до перемоги в Лізі чемпіонів.

Раніше іспанець назвав умову, за якої готовий попрацювати в італійському футболі.