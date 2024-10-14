Гвардіола назвав умову, за якої буде працювати в Італії

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола розповів про свої плани на майбутнє та назвав умову, за якої поїде працювати до Італії.

Іспанського фахівця цитує Calciomercato.

"Я трохи втомився, це правда. Але всі втомлюються від роботи. Але футбол мені надалі дуже подобається.

Я ще маю подумати над своїм майбутнім. Очолити збірну Англії? Ні. Якби я вирішим перейти туди, я би вже сказав про це. Але все може трапитися. Ще не знаю, де я буду тренувати.

Чи буду я працювати в Італії? Якщо Роберто Баджо погодиться стати моїм асистентом, я поїду в Італію. Куди саме? Ну, Дженоа – сильна команда".