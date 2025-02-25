Гвардіола оцінив готовність Голанда до матчу із Тоттенгемом

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола оцінив готовність Ерлінга Голанда зіграти у матчі проти Тоттенгема.

Цитує наставника пресслужба клубу.

Остаточне рішення щодо норвезького нападника тренерський штаб прийме після вечірнього тренування.

"Чи зіграє Голанд? Сьогодні ввечері ми дізнаємося про це після тренування. Я сподіваюся, що так, але я ще не знаю. Він почувається краще, але останні дві гри він не міг зіграти. Побачимо завтра", – сказав Гвардіола.

Матч з Тоттенгемом відбудеться у середу, 26 лютого.

Нагадаємо, Голанд пропустив вже два матчі Сіті через пошкодження коліна під час поєдинку проти Ньюкасла (0:4). Цього сезону нападник взяв участь у 35 матчах Манчестер Сіті в усіх турнірах, у яких він записав на свій рахунок 27 голів та 3 асисти.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті програв Ліверпулю на "Етіхаді", проте навіть за такого результату Жузеп Гвардіола побачив перспективу в своїй команді.