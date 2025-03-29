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Гвардіола: Хусанов має дійсно особливі якості

Володимир Максименко — 29 березня 2025, 07:06
Гвардіола: Хусанов має дійсно особливі якості
Жузеп Гвардіона
Getty Images

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував виступи Адбукодіра Хусанова та запевнив, що в клубі всі в захваті від гравця збірної Узбекистану.

Слова фахівця наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Хусанов має особливі якості, дійсно дуже особливі. Він дуже швидкий і переносить свою пристрасть на поле. Можливо, іноді мова його тіла цього не показує, але це так. Ми всі у захваті від нього", – розповів Гвардіола.

Нагадаємо, взимку Хусанов перейшов до Манчестер Сіті з Ланса за 40 млн євро.

За цей час захисник зіграв 8 матчів у складі "містян", в яких відзначився одним забитим м'ячем.

Наступний матч підопічні Гвардіоли зіграють вже завтра – в межах Кубку Англії суперником стане Борнмут. Стартовий свисток заплановано на 18:30 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що Гвардіола хоче бачити у своєму тренерському штабі легенду Шахтаря.

Чемпіонат Англії, АПЛ Жузеп Гвардіола Манчестер Сіті Абдукодір Хусанов

Абдукодір Хусанов

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