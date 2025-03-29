Гвардіола: Хусанов має дійсно особливі якості

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував виступи Адбукодіра Хусанова та запевнив, що в клубі всі в захваті від гравця збірної Узбекистану.

Слова фахівця наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Хусанов має особливі якості, дійсно дуже особливі. Він дуже швидкий і переносить свою пристрасть на поле. Можливо, іноді мова його тіла цього не показує, але це так. Ми всі у захваті від нього", – розповів Гвардіола.

🔵🇺🇿 Pep Guardiola: “Khusanov has very special qualities, that's for sure. Really, really special ones”.



“He so fast, brings his passion, even his face I see sometimes and body language doesn't show but his passion in many, many actions. We are delighted with him”. pic.twitter.com/R1hhFegH7b — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 29, 2025

Нагадаємо, взимку Хусанов перейшов до Манчестер Сіті з Ланса за 40 млн євро.

За цей час захисник зіграв 8 матчів у складі "містян", в яких відзначився одним забитим м'ячем.

Наступний матч підопічні Гвардіоли зіграють вже завтра – в межах Кубку Англії суперником стане Борнмут. Стартовий свисток заплановано на 18:30 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що Гвардіола хоче бачити у своєму тренерському штабі легенду Шахтаря.