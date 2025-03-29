Гвардіола: Хусанов має дійсно особливі якості
Жузеп Гвардіона
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Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував виступи Адбукодіра Хусанова та запевнив, що в клубі всі в захваті від гравця збірної Узбекистану.
Слова фахівця наводить журналіст Фабріціо Романо.
"Хусанов має особливі якості, дійсно дуже особливі. Він дуже швидкий і переносить свою пристрасть на поле. Можливо, іноді мова його тіла цього не показує, але це так. Ми всі у захваті від нього", – розповів Гвардіола.
Нагадаємо, взимку Хусанов перейшов до Манчестер Сіті з Ланса за 40 млн євро.
За цей час захисник зіграв 8 матчів у складі "містян", в яких відзначився одним забитим м'ячем.
Наступний матч підопічні Гвардіоли зіграють вже завтра – в межах Кубку Англії суперником стане Борнмут. Стартовий свисток заплановано на 18:30 за київським часом.
Раніше повідомлялось, що Гвардіола хоче бачити у своєму тренерському штабі легенду Шахтаря.