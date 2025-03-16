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Гвардіола кличе в штаб Манчестер Сіті легенду Шахтаря

Руслан Травкін — 16 березня 2025, 12:22
Гвардіола кличе в штаб Манчестер Сіті легенду Шахтаря
Фернандінью
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Колишній лідер Шахтаря бразилець Фернандінью може стати членом тренерського штабу Жузепа Гвардіоли.

Про це повідомляє City Xtra.

39-річний футболіст отримав офіційну пропозицію приєднатися до тренерського штабу першої команди клубу, закінчивши курс клубного менеджменту у ФІФА в січні 2025 року.

Останнім клубом Фернандінью був Атлетіко Паранаенсе, яке він залишив наприкінці грудня. У січні були чутки, що він може підписати контракт із Сантосом, але цього не сталося.

За Шахтар хавбек грав з 2005 до 2013 рік. У складі "гірників" Фернандінью відіграв 284 матчі, забив 53 голи та віддав 57 асистів. Виступаючи за Шахтар хавбек виграв Кубок УЄФА, 7 разів чемпіонат України, а також 5 разів Кубок і ще 3 Суперкубок України.

Український гранд продав його до Ман Сіті, де він був важливим виконавцем до 2022 року. Забив 26 голів та зробив 29 асистів у 383 матчах.

Жузеп Гвардіола Манчестер Сіті Фернандінью

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