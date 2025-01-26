Гвардіола: Хусанов не говорить англійською, я з ним не розмовляв

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола розповів, що не міг поспілкуватися з новачком команди Абдукодіром Хусановим через мовний бар'єр.

Слова іспанського фахівця після матчу АПЛ з Челсі (3:1) передає Sky Sports.

"Він не говорить англійською, тому я з ним не розмовляв! З ним все буде добре. Він провів лише одне чи два тренування. Я не хотів тиснути, щоб Джон (Стоунз) швидше відновлювався після травми. Він потрібен мені в середу (у матчі Ліги чемпіонів, – прим.).

Хусанов буде вчитися. Він усвідомлює, що сталося. Те, як гравці допомогли йому, було надзвичайно важливо. Будь-який гравець може припуститися помилки. Якщо після цього ти почуваєшся самотнім, це ще важче. Він такий молодий. Він прийшов сюди на багато років. Він навчиться", – сказав Гвардіола.

Нагадаємо, що цей матч став дебютний для узбецького захисника. Хусанов напередодні підписав довгостроковий контракт з "містянами", який розрахований до літа 2029 року.

Суму трансферу не розголошують, але за інформацією Тransfermarkt Манчестер Сіті заплатив за гравця 40 млн євро, хоча раніше ЗМІ повідомляли про 50 та 60 млн.

Зазначимо, що Абдукодір Хусанов став першим узбеком, який виступатиме в Англійській Прем'єр-лізі.

На його рахунку 16 матчів за Ланс у сезоні-2024/25, в яких він записав на свій рахунок одну результативну передачу.