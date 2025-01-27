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Він не повинен був грати: Гвардіола – про дебют Хусанова

Олександр Булава — 27 січня 2025, 18:55
Жузеп Гвардіола прокоментував дебют Абдукодіра Хусанова
Жузеп Гвардіола
Getty Images

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола відреагував на дебют узбецького захисника Абдукодіра Хусанова у матчі з Челсі (3:1).

Цитує іспанського наставника пресслужба клубу.

"Звісно, ми продовжуємо розбиратися з проблемами. Хусанов не повинен був грати, на це потрібен час. Це непросто грати за Челсі в Прем'єр-лізі, приїхати з нової країни, мало спілкуватися з товаришами і не мати тренувань, щоб зрозуміти, що ми хочемо робити і який процес ми хочемо мати.

Нелегко починати так, як він починав. Уявіть, що ми всі пережили те, що пережив Хусанов, і що з того вийшло!", – розповів Гвардіола.

Нагадаємо, що цей матч став дебютний для узбецького захисника, який напередодні підписав довгостроковий контракт з "містянами". За 54 хвилини на полі він запам'ятався результативною помилкою на старті зустрічі.

Суму трансферу не розголошують, але за інформацією Тransfermarkt Манчестер Сіті заплатив за гравця 40 млн євро, хоча раніше ЗМІ повідомляли про 50 та 60 млн.

Зазначимо, що Абдукодір Хусанов став першим узбеком, який виступатиме в Англійській Прем'єр-лізі.

Жузеп Гвардіола Манчестер Сіті Челсі Абдукодір Хусанов

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